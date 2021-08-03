В центре Ростова и на Западном продлили ограничение движения о нескольким улицам

Из-за работ по реконструкции тепловых сетей в городе увеличат срок запрета на передвижение на автомобилях по улицам Катаева и Локомотивной, а также их пересечении. Кроме того, будет запрещен проезд по улице Пушкинской от дома под номером 77 до Соборного переулка. Запрет на движение автомобилей коснется и перекрестка Пушкинской с Соборным.