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Posted 3 августа 2021, 09:33

Published 3 августа 2021, 09:33

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В центре Ростова и на Западном продлили ограничение движения о нескольким улицам

В центре Ростова и на Западном продлили ограничение движения о нескольким улицам

3 августа 2021, 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону сообщили об увеличении срока работ на тепловых магистралях, из-за которых продлят запрет проезда на нескольких улицах города, об этом ростовчан предупредил Департамент автомобильных дорог и дорожного движения.

Из-за работ по реконструкции тепловых сетей в городе увеличат срок запрета на передвижение на автомобилях по улицам Катаева и Локомотивной, а также их пересечении. Кроме того, будет запрещен проезд по улице Пушкинской от дома под номером 77 до Соборного переулка. Запрет на движение автомобилей коснется и перекрестка Пушкинской с Соборным.

Ограничения будут действовать до 15 августа.

Ранее сообщили о другом запрете на движение транспорта, связанном с модернизацией теплосетей. Запрет будет действовать до конца декабря 2021 и коснется нескольких улиц Ростова-на-Дону.

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