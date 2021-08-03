В центре Ростова и на Западном продлили ограничение движения о нескольким улицам

Posted 3 августа 2021, 09:33
Published 3 августа 2021, 09:33
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Из-за работ по реконструкции тепловых сетей в городе увеличат срок запрета на передвижение на автомобилях по улицам Катаева и Локомотивной, а также их пересечении. Кроме того, будет запрещен проезд по улице Пушкинской от дома под номером 77 до Соборного переулка. Запрет на движение автомобилей коснется и перекрестка Пушкинской с Соборным.
Ограничения будут действовать до 15 августа.
Ранее сообщили о другом запрете на движение транспорта, связанном с модернизацией теплосетей. Запрет будет действовать до конца декабря 2021 и коснется нескольких улиц Ростова-на-Дону.