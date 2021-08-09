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Продажу части гостиницы Sheraton за 100 млн руб в Ростове-на-Дону могут отменить

9 августа 2021, 09:57
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области в суд поступил иск с требованием признать незаконные торги про продаже имущества недостроенного отеля Sheraton, говорится в материалах Арбитражного суда региона.

Напомним, что отель хотели построить к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но не успели. В результате он так и не открылся, а имущество стали распродавать на торгах.

Так, основанная в 2014 году компания «Монолит» приобрела часть недвижимости за 100 миллионов рублей. Директором организации числится Марина Гудкова. Проданное имущество принадлежало банкротящейся компании «Лира».

Теперь конкурсный управляющий АО «АК Банк» через суд потребовал признать торги незаконными. Суд принял заявление к производству, заседание состоится 22 сентября.

По некоторым данным, стоимость имущества Sheraton могла достигать 2,7 миллиарда рублей.

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