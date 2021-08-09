«Ресо-гарантия» проиграла суд против ФАС

«Ресо» пожаловалась на то, что при рассмотрении заявок не был учтен сертификат присвоении кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу. УФАС же, отклоняя жалобу страховщика указала на то, что организатор закупки требовал предоставить свидетельство, а не сертификат.