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«Ресо-гарантия» проиграла суд против ФАС

9 августа 2021, 13:04
Фото: pexels.com
Арбитражный суд отклонил иск «Ресо-гарантии», требовавшей признать недействительным решение УФАС о жалобе на конкурсе на 3,4 миллиона рублей, в котором победила другая страховая компания, следует из материалов суда.

АО «Воронежская горэлектросеть» 16 февраля 2021 года объявила закупку на услуги добровольного медицинского страхования, победителем признали АО «СОГАЗ», но это не понравилось «Ресо-гарантии».

«Ресо» пожаловалась на то, что при рассмотрении заявок не был учтен сертификат присвоении кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу. УФАС же, отклоняя жалобу страховщика указала на то, что организатор закупки требовал предоставить свидетельство, а не сертификат.

Кроме того, суд установил, что представленный сертификат не был оценен конкурсной комиссией еще и потому, что находится за датой объявления закупки (18 февраля 2021 года).

Ранее ФАС отклонила жалобу «Ресо гарантия» на закупку ФГУП «Известия» по страхованию недвижимости на сумму 5,5 млн рублей.

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