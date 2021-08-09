«Ресо-гарантия» проиграла суд против ФАС

АО «Воронежская горэлектросеть» 16 февраля 2021 года объявила закупку на услуги добровольного медицинского страхования, победителем признали АО «СОГАЗ», но это не понравилось «Ресо-гарантии».
«Ресо» пожаловалась на то, что при рассмотрении заявок не был учтен сертификат присвоении кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу. УФАС же, отклоняя жалобу страховщика указала на то, что организатор закупки требовал предоставить свидетельство, а не сертификат.
Кроме того, суд установил, что представленный сертификат не был оценен конкурсной комиссией еще и потому, что находится за датой объявления закупки (18 февраля 2021 года).
Ранее ФАС отклонила жалобу «Ресо гарантия» на закупку ФГУП «Известия» по страхованию недвижимости на сумму 5,5 млн рублей.