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Больше 30 детей отравились во время спортивных сборов на базе отдыха в Волгодонске

10 августа 2021, 09:18
Фото: pexels.com
Уголовное дело возбудили следователи после отравления детей на базе отдыха в Волгодонске Ростовской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что на базе отдыха в Волгодонске проводились тренировочные сборы по фехтованию. Дети в возрасте от 10 до 14 лет вечером в понедельник, 9 августа отравились из-за некачественного питания. Всего у 31 ребенка резко ухудшилось состояние здоровья – появились симптомы отравления. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

«На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Работа пищеблока приостановлена», - сообщает ведомство.

Специалисты изъяли пробы продуктов и готовых блюд, произведены смывы с поверхности различных участков помещения.

Проверка продолжается, по итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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