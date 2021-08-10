Больше 30 детей отравились во время спортивных сборов на базе отдыха в Волгодонске

Известно, что на базе отдыха в Волгодонске проводились тренировочные сборы по фехтованию. Дети в возрасте от 10 до 14 лет вечером в понедельник, 9 августа отравились из-за некачественного питания. Всего у 31 ребенка резко ухудшилось состояние здоровья – появились симптомы отравления. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.
«На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Работа пищеблока приостановлена», - сообщает ведомство.
Специалисты изъяли пробы продуктов и готовых блюд, произведены смывы с поверхности различных участков помещения.
Проверка продолжается, по итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.