Больше 30 детей отравились во время спортивных сборов на базе отдыха в Волгодонске

Известно, что на базе отдыха в Волгодонске проводились тренировочные сборы по фехтованию. Дети в возрасте от 10 до 14 лет вечером в понедельник, 9 августа отравились из-за некачественного питания. Всего у 31 ребенка резко ухудшилось состояние здоровья – появились симптомы отравления. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.