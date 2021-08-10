В Ростове задержали директора вагона-ресторана за массовое отравление детей

У детей, которые 6 августа ехали в поезде «Мурманск — Адлер», резко ухудшилось самочувствие. У них появились признаки отравления.
Прибывшие медики сняли с поезда 31 пассажира и доставили в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще более 70 детей направили в медучреждения после прибытия поезда в пункт назначения.
По данному факту завели уголовное дело, были задержаны директор вагона-ресторана, повар и официант. В рамках расследования дела провели следственные действия в Мурманске, Москве, Ростове и на Кубани.
Оказалось, что повар и официант болели коронавирусом, но не стали никому сообщать. Они игнорировали санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор не стала отправлять подчиненных на обследование.