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В Ростове задержали директора вагона-ресторана за массовое отравление детей

10 августа 2021, 08:12
Фото: company.rzd.ru
В Ростовской области задержали директора вагона-ресторана «Мурманск-Адлер» и еще двоих сотрудников после массового отравления детей, сообщили в СКР.

У детей, которые 6 августа ехали в поезде «Мурманск — Адлер», резко ухудшилось самочувствие. У них появились признаки отравления.

Прибывшие медики сняли с поезда 31 пассажира и доставили в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще более 70 детей направили в медучреждения после прибытия поезда в пункт назначения.

По данному факту завели уголовное дело, были задержаны директор вагона-ресторана, повар и официант. В рамках расследования дела провели следственные действия в Мурманске, Москве, Ростове и на Кубани.

Оказалось, что повар и официант болели коронавирусом, но не стали никому сообщать. Они игнорировали санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор не стала отправлять подчиненных на обследование.

Ранее жители четырех городов в Ростовской области отравились ядовитыми грибами.

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#Новости#Происшествия
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