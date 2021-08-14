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Охотники за металлоломом украли в Ростове больше 500 люков с начала года

14 августа 2021, 12:08
Фото: Pixabay
В Ростове-на-Дону в 2021 году заменили больше 1,5 тысяч водопроводных и канализационных люков, об этом сообщила пресс-служба Ростовского Водоканала.

По данным Ростовводоканала, каждая третья потеря в люковом хозяйстве связана с кражей с целью продажи металла.

В сообщении сказано, что в 2021 году пришлось заменить 1562 люка, что нанесло ущерб не только бюджету Ростовского водоканала, но и подвергло опасности жизни горожан, которые могли бы не заметить открытого колодца.

В среднем ежемесячно крадут около 80 водопроводных и канализационных люков, а потому Ростовводоканал просит жителей города проявлять бдительность и сообщать в компанию об открытых колодцах, поскольку это позволит оперативно заменить пропажу и предотвратить возможную трагедию.

Фото: Ростовводоканал

Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что похитители люков нанесли ущерб городу в 3,5 миллиона рублей.

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