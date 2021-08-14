Охотники за металлоломом украли в Ростове больше 500 люков с начала года

По данным Ростовводоканала, каждая третья потеря в люковом хозяйстве связана с кражей с целью продажи металла.
В сообщении сказано, что в 2021 году пришлось заменить 1562 люка, что нанесло ущерб не только бюджету Ростовского водоканала, но и подвергло опасности жизни горожан, которые могли бы не заметить открытого колодца.
В среднем ежемесячно крадут около 80 водопроводных и канализационных люков, а потому Ростовводоканал просит жителей города проявлять бдительность и сообщать в компанию об открытых колодцах, поскольку это позволит оперативно заменить пропажу и предотвратить возможную трагедию.
Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что похитители люков нанесли ущерб городу в 3,5 миллиона рублей.