В Ростове-на-Дону на защиту школ от террористов выделили более 126 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону продолжается подготовка к новому учебному году. Сообщается, что в школах города были созданы 1724 дополнительных места для учащихся, но основным этапом подготовки стало обеспечение безопасности школьников.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что на территории школы № 115 имени Ю. А. Жданова были установлены новые пропускные пункты, на которых размещены противотаранные устройства. На обустройство этих пунктов и заключение договора с охраной в общей сложности было потрачено почти 4,2 миллиона рублей.
Также для обеспечения безопасности других школ Ростова-на-Дону бюджет города направил в школы более 126 миллионов рублей.