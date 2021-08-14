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В Ростове-на-Дону на защиту школ от террористов выделили более 126 миллионов рублей

14 августа 2021, 10:58
Фото: Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону на безопасность школ выделили более 126 миллионов рублей, об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону продолжается подготовка к новому учебному году. Сообщается, что в школах города были созданы 1724 дополнительных места для учащихся, но основным этапом подготовки стало обеспечение безопасности школьников.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что на территории школы № 115 имени Ю. А. Жданова были установлены новые пропускные пункты, на которых размещены противотаранные устройства. На обустройство этих пунктов и заключение договора с охраной в общей сложности было потрачено почти 4,2 миллиона рублей.

Также для обеспечения безопасности других школ Ростова-на-Дону бюджет города направил в школы более 126 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что часть учащихся школ Ростова-на-Дону могут перевести во вторую смену.

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