В Ростове-на-Дону на защиту школ от террористов выделили более 126 миллионов рублей

Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что на территории школы № 115 имени Ю. А. Жданова были установлены новые пропускные пункты, на которых размещены противотаранные устройства. На обустройство этих пунктов и заключение договора с охраной в общей сложности было потрачено почти 4,2 миллиона рублей.