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За неделю в автобусах Ростова выявили 180 нарушителей масочного режима

16 августа 2021, 11:46
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в ходе рейдов опять выявили граждан, не соблюдающих масочный режим, сообщили в городской администрации.

Всего за последнюю неделю в городе проверили более четырех тысяч единиц общественного транспорта на соблюдение санитарных требований. В ходе рейдов выявили 180 человек без лицевых масок, в 179 случаях это были пассажиры. На всех нарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, соблюдение сантребований проверяют и сами автотранспортные предприятия. За прошлую неделю такие проверки коснулись 2,6 тысячи автобусов, в результате рейдов в отношении 20 водителей вынесли дисциплинарное взыскание.

Напомним, соблюдение масочного режима в общественном транспорте Ростова проверяют десять групп от властей и 13 от компаний-перевозчиков.

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