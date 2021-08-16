За неделю в автобусах Ростова выявили 180 нарушителей масочного режима

Всего за последнюю неделю в городе проверили более четырех тысяч единиц общественного транспорта на соблюдение санитарных требований. В ходе рейдов выявили 180 человек без лицевых масок, в 179 случаях это были пассажиры. На всех нарушителей составили административные протоколы.
Кроме того, соблюдение сантребований проверяют и сами автотранспортные предприятия. За прошлую неделю такие проверки коснулись 2,6 тысячи автобусов, в результате рейдов в отношении 20 водителей вынесли дисциплинарное взыскание.
Напомним, соблюдение масочного режима в общественном транспорте Ростова проверяют десять групп от властей и 13 от компаний-перевозчиков.