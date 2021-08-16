Застройщик Левенцовки в Ростове заплатит 165 млн за не построенные детсады и школу

Согласно контракту, заключенного между городскими властями и застройщиком в 2012 году, компания должна была построить на территории микрорайона детскую поликлинику, а также три детских сада и школу. В итоге застройщик не возвел ни одного из указанных соцобъектов, построив только жилые дома и проведя инженерные сети.