Застройщик Левенцовки в Ростове заплатит 165 млн за не построенные детсады и школу

Согласно контракту, заключенного между городскими властями и застройщиком в 2012 году, компания должна была построить на территории микрорайона детскую поликлинику, а также три детских сада и школу. В итоге застройщик не возвел ни одного из указанных соцобъектов, построив только жилые дома и проведя инженерные сети.
Более того, уже через год после заключения договоров застройщик потребовал их расторжения по тем участкам, где должны были появиться соцобъекты. Это, по мнению суда, говорит об изначальном нежелании заниматься строительством инфраструктуры.
ДИЗО Ростова требовал от компании 710 миллионов рублей, но суд частично удовлетворил иск, присудив выплатить 165,2 миллиона рублей, из которых задолженность ответчика составила 146,89 миллиона рублей и еще 18,3 миллиона - проценты за пользование чужими денежными средствами.