rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Застройщик Левенцовки в Ростове заплатит 165 млн за не построенные детсады и школу

16 августа 2021, 13:47
Фото: pexels.com
ООО «СЗ ККПД-Инвест», выступающее застройщиков микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону, заплатит 165 миллионов рублей за отсутствие детских садов и школы, решение принял региональный Арбитражный суд.

Согласно контракту, заключенного между городскими властями и застройщиком в 2012 году, компания должна была построить на территории микрорайона детскую поликлинику, а также три детских сада и школу. В итоге застройщик не возвел ни одного из указанных соцобъектов, построив только жилые дома и проведя инженерные сети.

Более того, уже через год после заключения договоров застройщик потребовал их расторжения по тем участкам, где должны были появиться соцобъекты. Это, по мнению суда, говорит об изначальном нежелании заниматься строительством инфраструктуры.

ДИЗО Ростова требовал от компании 710 миллионов рублей, но суд частично удовлетворил иск, присудив выплатить 165,2 миллиона рублей, из которых задолженность ответчика составила 146,89 миллиона рублей и еще 18,3 миллиона - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Материалы по теме
Застройщик «МСК» стал одним из крупнейших девелоперов страныЗастройщика осудили в Ростове-на-Дону за кражу у дольщиков 130 млн рублейЗастройщик детского сада в Левенцовке и мэрия Ростова-на-Дону обменялись исками
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00