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«Гандбол Арену» собираются начать строить в Ростове-на-Дону в течение 2022 года

17 августа 2021, 07:22
Фото: vk.com/rostovhandball
В Ростове-на-Дону в следующем году планируется начать строительство «Гандбол Арены», заявил глава Минспорта региона Самвел Аракелян.

Реализацией проекта будет заниматься инвестор. Приступить к строительству получится со следующего года.

Известно, что новая площадка сможет вместить пять тысяч человек. Первоначально объект хотели возвести на Левом берегу Дона, но в минувшем году решение поменяли.

Теперь строительство должно пройти на месте стадиона «Трудовые резервы», речь идет об улице Каяни. Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявлял, что это будет арена мирового уровня. Здесь смогут заниматься не только профессионалы, но и все любители активного образа жизни.

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