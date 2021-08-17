«Гандбол Арену» собираются начать строить в Ростове-на-Дону в течение 2022 года

Реализацией проекта будет заниматься инвестор. Приступить к строительству получится со следующего года.
Известно, что новая площадка сможет вместить пять тысяч человек. Первоначально объект хотели возвести на Левом берегу Дона, но в минувшем году решение поменяли.
Теперь строительство должно пройти на месте стадиона «Трудовые резервы», речь идет об улице Каяни. Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявлял, что это будет арена мирового уровня. Здесь смогут заниматься не только профессионалы, но и все любители активного образа жизни.