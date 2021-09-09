Ростовского бизнесмена Варшавского осудили еще на семь лет

Варшавского обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с суммой ущерба в 2,8 миллиарда рублей. Замоскворецкий суд Москвы признал ростовского бизнесмена виновным в присвоении кредитных средств, выданных на развитие Златоустовского металлургического завода, и осудил его еще на семь лет общего режима. Кроме того, частично удовлетворили гражданский иск, взыскав 2,6 миллиарда рублей.