Ростовского бизнесмена Варшавского осудили еще на семь лет

Варшавского обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с суммой ущерба в 2,8 миллиарда рублей. Замоскворецкий суд Москвы признал ростовского бизнесмена виновным в присвоении кредитных средств, выданных на развитие Златоустовского металлургического завода, и осудил его еще на семь лет общего режима. Кроме того, частично удовлетворили гражданский иск, взыскав 2,6 миллиарда рублей.
Напомним, в 2019 году в Ростове Варшавского приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за неуплату налогов на сумму более 490 миллиона рублей.
На момент совершения преступления Варшавский являлся генеральным директором ООО «Ростовский электрометаллургический завод» («РЭМЗ»).