Сайты с пропагандой запрещенного в РФ движения «АУЕ» выявили в Ростовской области

Движение решение суда признали экстремистским и его деятельность на территории РФ запрещена.
После выявления сайтов прокуратура направила запрос на блокировку ресурсов, чтобы информация не распространялась среди пользователей Сети. Суд требование удовлетворил и оба сайта заблокировали.
Кроме того, с начала 2021 года в Ростовской области заблокировали 300 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства. Ассортиментом этих сайтов были препараты с наркотическими веществами, для поддержания потенции, прерывания беременности и лечения коронавируса.