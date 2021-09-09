Сайты с пропагандой запрещенного в РФ движения «АУЕ» выявили в Ростовской области

Кроме того, с начала 2021 года в Ростовской области заблокировали 300 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства. Ассортиментом этих сайтов были препараты с наркотическими веществами, для поддержания потенции, прерывания беременности и лечения коронавируса.