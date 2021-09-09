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Сайты с пропагандой запрещенного в РФ движения «АУЕ» выявили в Ростовской области

9 сентября 2021, 08:22
Фото: pexels.com
В Кагальницком районе выявили два сайта с пропагандой деятельности запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»), сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Движение решение суда признали экстремистским и его деятельность на территории РФ запрещена.

После выявления сайтов прокуратура направила запрос на блокировку ресурсов, чтобы информация не распространялась среди пользователей Сети. Суд требование удовлетворил и оба сайта заблокировали.

Кроме того, с начала 2021 года в Ростовской области заблокировали 300 сайтов, на которых незаконно продавали лекарства. Ассортиментом этих сайтов были препараты с наркотическими веществами, для поддержания потенции, прерывания беременности и лечения коронавируса.

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#Новости#Происшествия
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