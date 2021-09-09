Стоит за правду: молодая мать второй день выходит на одиночный пикет в Ростове

«Поэтому мы дождались окончания судебных разбирательств. Одни судебные решения были в пользу Мирошниченко. А последующие кассации, апелляции — все не в ее пользу. И так по замкнутому кругу. Эти многолетние качели вымотали молодую мать основательно — и эмоционально, и материально. Она не знает куда теперь обращаться за помощью. Вынуждена выходить на пикет, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей к своей проблеме, чтобы ей помогли выйти из этого замкнутого круга. Иначе можно бесконечно ходить по судам. А семье негде жить. Там, где идет тяжба — требуется ремонт, а все свои средства она тратит на ребенка да на юристов, адвокатов и всевозможные справки по ее делу», — говорит Наталья Оськина.