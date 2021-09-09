Стоит за правду: молодая мать второй день выходит на одиночный пикет в Ростове

Депутат рассказала, что к ней за помощью, в приемную, ростовчанка Анна Мирошниченко обратилась еще четыре месяца назад.
«Молодая женщина столкнулась с длительной судебной тяжбой по земельному участку на улице Лесопарковая, 80 в Ростове. Ее проблема заключается в неправомерных действиях со стороны других землепользователей, которые проживают рядом, — сообщила Наталья Оськина. — Изначально, администрация Железнодорожного района была на стороне Мирошниченко. А теперь почему-то всячески отказывается поддерживать малоимущую семью с двухлетним ребенком, и пытается замять эту тему».
По мнению депутата, решение этого вопроса элементарное.
«Администрации надо просто поставить жирную точку в посягательствах другой стороны на территорию земельного участка Мирошниченко. Вынести законное решение, и дать людям спокойно жить», — уверенна Наталья Оськина.
Когда несколько месяцев назад Анна Мирошниченко обратилась за помощью к депутату, Наталья Оськина разослала депутатские запросы. Но депутатский запрос не вправе вмешиваться в судебную историю.
«Поэтому мы дождались окончания судебных разбирательств. Одни судебные решения были в пользу Мирошниченко. А последующие кассации, апелляции — все не в ее пользу. И так по замкнутому кругу. Эти многолетние качели вымотали молодую мать основательно — и эмоционально, и материально. Она не знает куда теперь обращаться за помощью. Вынуждена выходить на пикет, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей к своей проблеме, чтобы ей помогли выйти из этого замкнутого круга. Иначе можно бесконечно ходить по судам. А семье негде жить. Там, где идет тяжба — требуется ремонт, а все свои средства она тратит на ребенка да на юристов, адвокатов и всевозможные справки по ее делу», — говорит Наталья Оськина.
Депутат уверенна: правду-то Анна Мирошниченко однозначно найдет. Вопрос лишь — когда и чего это будет ей стоить.
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