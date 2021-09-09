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Стоит за правду: молодая мать второй день выходит на одиночный пикет в Ростове

9 сентября 2021, 16:01
Фото: RostovGazeta
Второй день на одиночный пикет к зданию представителя президента РФ в Ростовской области по защите прав ребенка, выходит ростовчанка Анна Мирошниченко, которая надеется получить защиту своих прав и своего ребенка на единственное имеющееся жилье, сообщила RostovGazeta депутат Гордумы от КПРФ Наталья Оськина.

Депутат рассказала, что к ней за помощью, в приемную, ростовчанка Анна Мирошниченко обратилась еще четыре месяца назад.

«Молодая женщина столкнулась с длительной судебной тяжбой по земельному участку на улице Лесопарковая, 80 в Ростове. Ее проблема заключается в неправомерных действиях со стороны других землепользователей, которые проживают рядом, — сообщила Наталья Оськина. — Изначально, администрация Железнодорожного района была на стороне Мирошниченко. А теперь почему-то всячески отказывается поддерживать малоимущую семью с двухлетним ребенком, и пытается замять эту тему».

Фото: yandex.ru/maps

По мнению депутата, решение этого вопроса элементарное.

«Администрации надо просто поставить жирную точку в посягательствах другой стороны на территорию земельного участка Мирошниченко. Вынести законное решение, и дать людям спокойно жить», — уверенна Наталья Оськина.

Когда несколько месяцев назад Анна Мирошниченко обратилась за помощью к депутату, Наталья Оськина разослала депутатские запросы. Но депутатский запрос не вправе вмешиваться в судебную историю.

«Поэтому мы дождались окончания судебных разбирательств. Одни судебные решения были в пользу Мирошниченко. А последующие кассации, апелляции — все не в ее пользу. И так по замкнутому кругу. Эти многолетние качели вымотали молодую мать основательно — и эмоционально, и материально. Она не знает куда теперь обращаться за помощью. Вынуждена выходить на пикет, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей к своей проблеме, чтобы ей помогли выйти из этого замкнутого круга. Иначе можно бесконечно ходить по судам. А семье негде жить. Там, где идет тяжба — требуется ремонт, а все свои средства она тратит на ребенка да на юристов, адвокатов и всевозможные справки по ее делу», — говорит Наталья Оськина.

Наталья Оськина
Фото: instagram.com/deputat_nata_oskina_rostov

Депутат уверенна: правду-то Анна Мирошниченко однозначно найдет. Вопрос лишь — когда и чего это будет ей стоить.

Ранее RostovGazeta сообщала, что дольщики самостроев в Ростове-на-Дону начали серию одиночных пикетов.

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