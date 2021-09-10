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В Ростове-на-Дону полиция задержала журналиста Игоря Хорошилова 10 сентября

10 сентября 2021, 08:07
Фото: facebook.com
Игорь Хорошилов
Ростовского журналиста Игоря Хорошилова задержали по обвинению в распространении экстремистских материалов, сообщили «Новые известия».

Поводом стал пост Хорошилова на своей странице в соцсети Facebook, в задержании журналиста участвовали сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму. Задержанного доставили в городской отдел полиции № 7.

Ранее стало известно, что телефон ростовского журналиста Игоря Хорошилова прослушивали пять лет, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta. Более того, это не первое задержание главреда «Голоса», весной его несколько часов продержали в отделении полиции из-за telegram-канала «Крысы Ростова» и из-за связи с оппозиционным журналистом Сергеем Резником.

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