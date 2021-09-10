В Ростове-на-Дону полиция задержала журналиста Игоря Хорошилова 10 сентября

Ранее стало известно, что телефон ростовского журналиста Игоря Хорошилова прослушивали пять лет, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta. Более того, это не первое задержание главреда «Голоса», весной его несколько часов продержали в отделении полиции из-за telegram-канала «Крысы Ростова» и из-за связи с оппозиционным журналистом Сергеем Резником.