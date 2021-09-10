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Власти Ростова заявили, что парковочных мест на Пушкинской не станет меньше

10 сентября 2021, 05:44
Фото: rostov-gorod.ru
Заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков сообщил, что количество парковочных мест на улице Пушкинской не изменится после создания велодорожки, говорится на сайте горадминистрации.

На данный момент в Ростове реализуется проект по созданию велодорожек в центре города. Ранее жители города назвали бесполезным создание велотрассы, а позже в социальных сетях начали появляться фотографии, на которых видны бетонные столбики, ограничивающие парковку.

Однако Дмитрий Симков сообщил, что на данный момент реализуются работы первого этапа. Так, на улице Пушкинской уже выделена зона для велосипедистов, а движение для автомобилей остается прежним: однополосным в оба направления.

Также сообщается, что парковочные места действительно были видоизменены, а парковочные карманы в дальнейшем планируется благоустроить либо для озеленения, либо для парковки велосипедов. При этом сообщается, что этот вопрос будут решать сами ростовчане.

«Для создания комфортных условий для всех участников дорожного процесса — автомобилистов, велосипедистов, пешеходов — схема дорожного движения будет усовершенствована. Количество парковочных мест не уменьшится», — отметил Дмитрий Симков.

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