Поехали: новые трамваи вышли на улицы Таганрога

«Это значимое событие для Таганрога. Трамвайное движение в городе существует 89 лет. И как не раз отмечалось, нам важно не только сохранить этот вид транспорта, но и сделать его современным и комфортным для жителей и гостей. Уже совсем скоро жители и гости Таганрога смогут оценить первые результаты, а осенью следующего года планируется завершить все работы», — сказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.