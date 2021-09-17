Поехали: новые трамваи вышли на улицы Таганрога

Работы ведутся в рамках подписанного в июне концессионного соглашения между администрацией Таганрога и компанией «Синара — городские транспортные решения Таганрог».
Проект на контроле Правительства и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «Во время моего предыдущего визита в город я обратила внимание, что состояние трамвайной сети было удручающим, износ составлял 90 процентов. Но уже через год ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. А к сентябрю 2022 года будут построены и введены в эксплуатацию остальные 35 километров путей и 60 новых трамваев. Это большая работа», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Старт модернизации был дан в июне 2021 года. Предполагается, что реконструируют 45,5 км трамвайных путей, построят новое депо и восемь тяговых подстанций. На обновленные линии пустят 60 современных трамваев.
С открытия местной трамвайной сети, которое состоялось в далеком 1932 году, это первая такая масштабная реконструкция. К тому же новые трамваи серьезно отличаются от тех, что здесь были раньше. Они низкопольные и с кондиционерами, практически полностью бесшумны и скорость у них выше в два раза.
«Это значимое событие для Таганрога. Трамвайное движение в городе существует 89 лет. И как не раз отмечалось, нам важно не только сохранить этот вид транспорта, но и сделать его современным и комфортным для жителей и гостей. Уже совсем скоро жители и гости Таганрога смогут оценить первые результаты, а осенью следующего года планируется завершить все работы», — сказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Скорость реализации проекта довольно высокая. Менее чем за четыре месяца было не только проложено 10,6 км абсолютно нового трамвайного полотна, но и с нуля возведены 20 современных остановочных павильонов общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Плюс реконструированы четыре имеющихся остановочных комплекса. А до конца месяца запустят 10 новых трамваев, 7 из которых уже закупили и привезли в город.
Финансирование проекта взяла на себя госкорпорация ВЭБ.РФ — для проекта предоставили опережающее финансирование в форме бридж-кредита в размере 3,6 млрд рублей. Общая же стоимость модернизации трамвайной сети в Таганроге составляет 11,8 млрд рублей.
Кстати, помимо помощи в финансировании, дочернее общество ВЭБ.РФ АО «ИнфраВЭБ» приняло самое активное участие в подготовке проекта, разработав финансовую модель и представив рекомендации по деталям концессионного соглашения.
«Это уникальный проект. Во-первых, по масштабу — это комплексное обновление всей системы — от вагонов и полотна до остановок и технологий. Во-вторых, это яркий пример государственно-частного партнерства в сфере городского транспорта. В-третьих, в результате проекта жители города получат услугу совершенно другого качества — современный, технологичный, удобный транспорт для ежедневных поездок по городу», — уверен первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» — член правления Николай Цехомский.
Туристическая отрасль Таганрога, активно использующая трамвайные маршруты в своих экскурсионных турах, также отнеслась с большим интересом к происходящим преобразованиям.
«Однозначно, такой глобальный апгрейд всей трамвайной городской сети положительно скажется на туристической привлекательности города. Ведь при прокладке новых путей преобразуется и городское пространство вокруг: появляются красивые остановки, обновляются тротуары. А что самое потрясающее — это то, с какой скоростью происходят изменения! Ведь это не ремонт, а практически новое строительство, которое происходит прямо на глазах. И я уверена, что обновление наверняка придется по душе и туристам, и местным жителям», — говорит исполнительный директор туристической компании «Sudakov.travel» Наталья Судакова.
Кстати, родину Чехова еще и обещают включить в программу развития туристических кластеров. То есть в городе будут активно развивать инфраструктуру гостеприимства. А это новые рабочие места на предприятиях малого и среднего бизнеса и налоги в городской бюджет.