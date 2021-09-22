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Проезд в обновленных трамваях в Таганроге стал стоить 20 рублей с 22 сентября

22 сентября 2021, 09:12
Фото: instagram.com/taganrogtram
В Таганроге восстановили тарифы проезда на трамвае, об этом сообщили в официальном аккаунте «Таганрогского трамвая» в Instagram.

В среду, 22 сентября, возобновили оплату проезда на трамваях Таганрога. Жителям города напомнили, что тарифы не изменятся и составят 15 рублей для лиц, пользующихся правом льготного проезда, и 20 рублей для остальных категорий граждан.

Сообщается, что оплата может осуществляться четырьмя способами — транспортной и банковской картой, наличными или через специальное мобильное приложение.

Фото: instagram.com/taganrogtram

Также «Таганрогский трамвай» дополнили публикацию данными о расписании маршрута № 3, сообщив, что график его работы с 5.20 до 23.30 мск, а интервал движения низкопольных трамваев не превысит 14 минут.

Ранее жители Таганрога назвали бесплатный проезд предвыборной акцией.

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