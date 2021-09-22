Проезд в обновленных трамваях в Таганроге стал стоить 20 рублей с 22 сентября

В среду, 22 сентября, возобновили оплату проезда на трамваях Таганрога. Жителям города напомнили, что тарифы не изменятся и составят 15 рублей для лиц, пользующихся правом льготного проезда, и 20 рублей для остальных категорий граждан.
Сообщается, что оплата может осуществляться четырьмя способами — транспортной и банковской картой, наличными или через специальное мобильное приложение.
Также «Таганрогский трамвай» дополнили публикацию данными о расписании маршрута № 3, сообщив, что график его работы с 5.20 до 23.30 мск, а интервал движения низкопольных трамваев не превысит 14 минут.