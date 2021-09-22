Власти Ростова намерены отсудить 8 млн рублей у «Донинтурфлота» за причальную стенку

С иском в суд обратилось управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону. Оно намерено взыскать долг на сумму почти 8,1 миллиона рублей.
Иск приняли к производству, заседание по делу состоится 21 октября. По информации Panram, в 2019 году город заключил с «Донинтурфлотом» договор аренды причальной стенки от «Хладокомбината № 1» до «Красного Дона».
Издание пишет, что компания не вносила оплату за причальную стенку, в результате чего накопились долги. Сам «Донинтурфлот» является круизной компанией.