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Власти Ростова намерены отсудить 8 млн рублей у «Донинтурфлота» за причальную стенку

22 сентября 2021, 10:25
Фото: doninturflot.com
В Ростове-на-Дону в суд направили иск с требованием взыскать более восьми миллионов рублей с «Донинтурфлота», сообщает Арбитражный суд региона.

С иском в суд обратилось управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону. Оно намерено взыскать долг на сумму почти 8,1 миллиона рублей.

Иск приняли к производству, заседание по делу состоится 21 октября. По информации Panram, в 2019 году город заключил с «Донинтурфлотом» договор аренды причальной стенки от «Хладокомбината № 1» до «Красного Дона».

Издание пишет, что компания не вносила оплату за причальную стенку, в результате чего накопились долги. Сам «Донинтурфлот» является круизной компанией.

Ранее перевозчика оштрафовали на 1,3 миллиона рублей в Ростове-на-Дону из-за нехватки автобусов.

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