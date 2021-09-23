Двое наркоторговцев получили длительные сроки тюрьмы в Ростовской области

Сообщается, что фигуранты дела получали данные о местонахождении товара через Интернет, после чего забирали запрещенные вещества из тайников и уносили их в арендованные квартиру или гараж, где занимались расфасовкой наркотических средств. Там же мужчины и хранили партии наркотиков для последующей продажи. Однако обвиняемые были задержаны до осуществления преступного замысла, поэтому обвинялись по статье о покушении на нелегальный сбыт наркотических веществ.