Двое наркоторговцев получили длительные сроки тюрьмы в Ростовской области

Азовский городской суд признал виновными фигурантов уголовного дела, осуществивших попытку незаконного сбыта наркотиков, Шамиля Титова и Егора Кривулько. Фигурант дела Титов был приговорен к девяти годам и двум месяцам заключения в колонии строгого режима, а в отношении Кривулько суд вынес приговор о пяти годах лишения свободы в колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Сообщается, что фигуранты дела получали данные о местонахождении товара через Интернет, после чего забирали запрещенные вещества из тайников и уносили их в арендованные квартиру или гараж, где занимались расфасовкой наркотических средств. Там же мужчины и хранили партии наркотиков для последующей продажи. Однако обвиняемые были задержаны до осуществления преступного замысла, поэтому обвинялись по статье о покушении на нелегальный сбыт наркотических веществ.
Ранее сотрудники полиции Ростова-на-Дону проверили «помощника» депутата, у которого были обнаружены наркотики.