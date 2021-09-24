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Более 9,5 тыс контрафактных товаров обнаружили на аксайском рынке

24 сентября 2021, 08:28
Фото: Южное таможенное управление
В Ростовской области во время проверки на одном из рынков в Аксайском районе обнаружили товары без маркировки, сообщает Южное таможенное управление.

В проверке, которые прошли на оптовом рынке, участвовали представители таможни и Роспотребнадзора. Они осмотрели помещения и торговые павильоны.

«Обнаружили полотенца, постельное белье, на которые не было маркировки и документов. Всего арестовали более 9,5 тысячи единиц товара», — сказано в сообщении.

В отношении бизнесменов завели дела об административных правонарушениях.

Напомним, что в апреле на территорию рынков в Аксайском районе ворвались силовики из-за выявленных нарушений. Из-за этого рынки «Атлант» и «Алмаз» были закрыты.

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#Новости#Происшествия
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