Более 9,5 тыс контрафактных товаров обнаружили на аксайском рынке

В проверке, которые прошли на оптовом рынке, участвовали представители таможни и Роспотребнадзора. Они осмотрели помещения и торговые павильоны.
«Обнаружили полотенца, постельное белье, на которые не было маркировки и документов. Всего арестовали более 9,5 тысячи единиц товара», — сказано в сообщении.
В отношении бизнесменов завели дела об административных правонарушениях.
Напомним, что в апреле на территорию рынков в Аксайском районе ворвались силовики из-за выявленных нарушений. Из-за этого рынки «Атлант» и «Алмаз» были закрыты.