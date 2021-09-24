Главу района в Ростовской области оштрафовали за самовольную установку тарифов воды

Чиновник издал постановление, в рамках которых были утверждены тарифы на подвоз питьевой воды. Хотя это входит в обязанности региональной службы по тарифному регулированию.
Надзорное ведомство опротестовало этот документ, в результате чего решение отменили. Главу района привлекли к административной ответственности.
В результате был назначен административный штраф. Его сумма не раскрывается.
Ранее стало известно, что почти треть жителей Ростовской области недовольна качеством воды. Хорошим считают качество воды только 15% жителей региона.