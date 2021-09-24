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Главу района в Ростовской области оштрафовали за самовольную установку тарифов воды

24 сентября 2021, 11:36
Фото: martadmin.ru / rostov-gorod.ru
В Ростовской области привлекли к ответственности главу администрации Мартыновского района, который самостоятельно утвердил тарифы на воду, сообщили в региональной прокуратуре.

Чиновник издал постановление, в рамках которых были утверждены тарифы на подвоз питьевой воды. Хотя это входит в обязанности региональной службы по тарифному регулированию.

Надзорное ведомство опротестовало этот документ, в результате чего решение отменили. Главу района привлекли к административной ответственности.

В результате был назначен административный штраф. Его сумма не раскрывается.

Ранее стало известно, что почти треть жителей Ростовской области недовольна качеством воды. Хорошим считают качество воды только 15% жителей региона.

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