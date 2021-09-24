rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На неучтенном кладбище в Советском районе Ростова глумятся над могилами усопших

24 сентября 2021, 07:11
Фото: Очевидец / RostovGazeta
Могилы на Каратаевском кладбище в Ростове забрасывают камнями, ломают ограды и памятники, сообщила RostovGazeta ростовчанка Елена Сапурова [имя изменено по ее просьбе].

Ростовчане, чьи родные похоронены на Каратаевском кладбище, жалуются, что здесь не соблюдаются нормы по захоронению. Из-за ограниченного пространства подходить к могилам приходится перешагивая через множество других. Установить ограду невозможно. Выполнить подзахоронение сложно — невозможно пронести гроб.

«Неугодные могилы на кладбище забрасывают камнями, вырывают цветы. Могут сломать памятник или ограду», — сообщает Елена Сапурова.

Фото: Очевидец / RostovGazeta

Несмотря на то, что Каратаевское кладбище не числится на балансе у административных структур, здесь и сегодня продолжают хоронить.

Около кладбища появился нежилой дом, больше похожий на подсобное помещение. У дома, по словам Сапуровой, нет номера. Однако возле входа видны решетки, разобранные памятники.

«Судя по всему, это неофициальный цех местных бизнесменов», — делится выводом Елена Сапурова.

Потерянное кладбище: как под Ростовом пропадают могилы усопших
Узнать подробнее

Материалы по теме
Смерть и кошелек: как в Ростове хоронят во время пандемии коронавируса Потерянное кладбище: как под Ростовом пропадают могилы усопших
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00