На неучтенном кладбище в Советском районе Ростова глумятся над могилами усопших

Ростовчане, чьи родные похоронены на Каратаевском кладбище, жалуются, что здесь не соблюдаются нормы по захоронению. Из-за ограниченного пространства подходить к могилам приходится перешагивая через множество других. Установить ограду невозможно. Выполнить подзахоронение сложно — невозможно пронести гроб.
«Неугодные могилы на кладбище забрасывают камнями, вырывают цветы. Могут сломать памятник или ограду», — сообщает Елена Сапурова.
Несмотря на то, что Каратаевское кладбище не числится на балансе у административных структур, здесь и сегодня продолжают хоронить.
Около кладбища появился нежилой дом, больше похожий на подсобное помещение. У дома, по словам Сапуровой, нет номера. Однако возле входа видны решетки, разобранные памятники.
«Судя по всему, это неофициальный цех местных бизнесменов», — делится выводом Елена Сапурова.