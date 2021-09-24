Несостыковки обнаружили в деле о пожаре на Театральном спуске в Ростове в 2017 году

Об этом заявил адвокат подсудимых электриков Роман Яншин. Происхождение проводки установить не удалось, теперь судебная экспертиза подтвердила, что она не может являться вещдоком.
В материалах дела говорится, что провода принадлежат компании «Донэнерго». При этом их диаметр разный, в то время как толщина проводов организации одинаковая — 2,5 миллиметра.
«Провода, которые фигурируют в деле, могли найти в пункте приема металлолома. Следствие подогнало доказательства под свою версию. Так как возбуждали по факту поджога, но поняли, что виновного не найти. Поэтому перешли к версии с коротким замыканием», — сказано в сообщении.
Напомним, что в ходе пожара в 2017 году были уничтожены более 100 зданий, десятки человек пострадали.