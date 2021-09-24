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Несостыковки обнаружили в деле о пожаре на Театральном спуске в Ростове в 2017 году

24 сентября 2021, 12:27
Фото: sledcom.ru
В Ростове-на-Дону к уголовному делу о крупном пожаре на Театральном спуске приобщили проводку, которая не имеет к этому отношения, сообщает 1Rnd.

Об этом заявил адвокат подсудимых электриков Роман Яншин. Происхождение проводки установить не удалось, теперь судебная экспертиза подтвердила, что она не может являться вещдоком.

В материалах дела говорится, что провода принадлежат компании «Донэнерго». При этом их диаметр разный, в то время как толщина проводов организации одинаковая — 2,5 миллиметра.

«Провода, которые фигурируют в деле, могли найти в пункте приема металлолома. Следствие подогнало доказательства под свою версию. Так как возбуждали по факту поджога, но поняли, что виновного не найти. Поэтому перешли к версии с коротким замыканием», — сказано в сообщении.

Напомним, что в ходе пожара в 2017 году были уничтожены более 100 зданий, десятки человек пострадали.

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