Несостыковки обнаружили в деле о пожаре на Театральном спуске в Ростове в 2017 году

«Провода, которые фигурируют в деле, могли найти в пункте приема металлолома. Следствие подогнало доказательства под свою версию. Так как возбуждали по факту поджога, но поняли, что виновного не найти. Поэтому перешли к версии с коротким замыканием», — сказано в сообщении.