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Почти 28 млн руб потратят на ремонт особняка Крамера в Ростове-на-Дону до 15 декабря

24 сентября 2021, 05:02
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который проведет ремонт здания на улице Пушкинская, 114, сообщается на сайте госзакупок.

Компанию, которая проведет работы, выбирали в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляла 28,2 миллиона рублей.

На конкурс подали заявки компании «Донстройпрогресс» и «СМП-161». Первая предложила реализовать проект за 27,7 миллиона рублей и стала победителем.

Все работы должны завершиться до 15 декабря, деньги возьмут из областного бюджета. Предстоит обновить фасад здания, благоустроить территорию.

Также появится система видеонаблюдения. По этому адресу находится особняк Павла Крамера, который построили в 1914 году, сейчас в нем располагается Ростовское общественное собрание.

Ранее стало известно, что на проект реставрации «Дома с ангелами» в Ростове-на-Дону потратят 45 млн рублей

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