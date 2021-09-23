Жители Ростовской области заявили о волнистой дороге после ремонта

Они заявили, что не так давно был проведен ремонт дорожного полотна. Однако покрытие оказалось неровным.
«Дорога стала больше похожа на штормящее море, чем на проезжую часть. Хотя не так давно ее привели в порядок», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях написали, что подобные проблемы с дорогами есть и в других районах.
«Эта дорога никогда не была предназначена изначально для многотонных фур и грузовиков. А они проезжают по ней каждый день», — заявили подписчики.
Ранее стало известно, что на обустройство и разметку автодорог в Ростове-на-Дону выделили 175 млн рублей.