Баранина, молочная продукция и хлеб оказались самыми дорогими в Ростове

Так, цена на баранину в Ростове достигает 476 рублей за килограмм. Также дорогим мясом оказалась и говядина, за нее на рынке попросят 407 рублей за килограмм, а вот цены на свинину в донской столице оказались самыми низкими в регионе - килограмм стоит 308 рублей.