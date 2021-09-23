Баранина, молочная продукция и хлеб оказались самыми дорогими в Ростове

Так, цена на баранину в Ростове достигает 476 рублей за килограмм. Также дорогим мясом оказалась и говядина, за нее на рынке попросят 407 рублей за килограмм, а вот цены на свинину в донской столице оказались самыми низкими в регионе - килограмм стоит 308 рублей.
Цены на молочную продукцию в Ростове также оказались самыми высокими в регионе. Так, например, стоимость творога составляет в среднем 358 рублей за килограмм, молока - 82 рубля за литр, а твердые и мягкие сыры стоят в среднем 575 рублей за килограмм.
Высоких показателей по региону достигли и цены на хлеб. Так, хлеб из ржаной муки в донской столице стоит в среднем 61 рубль за килограмм, а из пшеничной- 53 рубля.
Самые низкие цены по региону в донской столице установлены на муку (в среднем 38 рублей за килограмм), картофель (35 рублей за килограмм), капусту (40 рублей за килограмм) и морковь (36 рублей за килограмм).