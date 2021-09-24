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В Ростове пытаются продать танкер, взорвавшийся в Азовском море

24 сентября 2021, 06:35
Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
танкер «Генерал Ази Асланов»
Судоходная компания «Палмали» из Ростова-на-Дону выставила на торги танкер «Генерал Ази Асланов», который в октябре 2020 года взорвался в Азовском море, сообщается на сайте ЕФРСБ.

За нефтеналивное судно установили начальную цену в 275 миллионов рублей, торги пройдут в полдень 2 октября.

Напомним, взрыв и пожар на танкере «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря произошел вечером 24 октября 2020 года. В результате происшествия трое членов экипажа пропали без вести, их взрывной волной выбросило за борт. Как позже сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, танкер, на котором прогремел взрыв, находился в исправном состоянии.

По информации системы СПАРК, ООО «Палмали» было создано в Ростовской области в июне 2000 года, в качестве основного направления работы компании указана деятельность морского грузового транспорта. Учредителем компании является PALMALI» CO. LTD., зарегистрированное на Мальте.

Компанию признали банкротом в 2018 году, с иском обратился Сбербанк.

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