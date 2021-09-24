В Ростове пытаются продать танкер, взорвавшийся в Азовском море

За нефтеналивное судно установили начальную цену в 275 миллионов рублей, торги пройдут в полдень 2 октября.
Напомним, взрыв и пожар на танкере «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря произошел вечером 24 октября 2020 года. В результате происшествия трое членов экипажа пропали без вести, их взрывной волной выбросило за борт. Как позже сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, танкер, на котором прогремел взрыв, находился в исправном состоянии.
По информации системы СПАРК, ООО «Палмали» было создано в Ростовской области в июне 2000 года, в качестве основного направления работы компании указана деятельность морского грузового транспорта. Учредителем компании является PALMALI» CO. LTD., зарегистрированное на Мальте.
Компанию признали банкротом в 2018 году, с иском обратился Сбербанк.