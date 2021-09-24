В Ростовской области нашли главных виновников буйного роста амброзии

Стало известно, что в Ростовской области было возбуждено более 630 административных дел из-за отсутствия покоса сорных трав, а общая сумма штрафов составила 5,6 миллиона рублей. При этом протоколы были составлены в отношении 330 должностных лиц, 250 юрлиц, а также 38 ИП.