В Ростовской области нашли главных виновников буйного роста амброзии

Стало известно, что в Ростовской области было возбуждено более 630 административных дел из-за отсутствия покоса сорных трав, а общая сумма штрафов составила 5,6 миллиона рублей. При этом протоколы были составлены в отношении 330 должностных лиц, 250 юрлиц, а также 38 ИП.
Городами, где чаще всего фиксировали нарушения покоса аброзии и других трав, стали Ростов-на-Дону, Шахты, Гуково, Таганрог и Волгодонск. Также власти сообщили, что проблема с буйнорастущими травами продолжает оставаться актуальной в Аксайском, Песчанокопском и Кагальницком районах Ростовской области.
Власти сообщили, что основной причиной подобного бурного роста стали весенние дожди, которые прошли по территории Ростовской области и простимулировали активный рост сорных трав.
Начальник инспекции Николай Копичка добавил, что не все должностные лица и собственники территорий уделяли борьбе с сорняками должное внимание, поэтому к административной ответственности привлекли такие компании как АО «Тандер», АО «Донэнерго», ОАО «РЖД», а также образовательные организации различных уровней обучения.
Ранее власти сообщили, что собираются создать структуру, которая будет бороться с амброзией и другими сорными травами.