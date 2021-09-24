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В Ростовской области нашли главных виновников буйного роста амброзии

24 сентября 2021, 10:59
Фото: vk.com/etorostovnadonu
амброзия
В Ростовской области назвали причины буйного роста аллергенных сорных трав, об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Стало известно, что в Ростовской области было возбуждено более 630 административных дел из-за отсутствия покоса сорных трав, а общая сумма штрафов составила 5,6 миллиона рублей. При этом протоколы были составлены в отношении 330 должностных лиц, 250 юрлиц, а также 38 ИП.

Городами, где чаще всего фиксировали нарушения покоса аброзии и других трав, стали Ростов-на-Дону, Шахты, Гуково, Таганрог и Волгодонск. Также власти сообщили, что проблема с буйнорастущими травами продолжает оставаться актуальной в Аксайском, Песчанокопском и Кагальницком районах Ростовской области.

Власти сообщили, что основной причиной подобного бурного роста стали весенние дожди, которые прошли по территории Ростовской области и простимулировали активный рост сорных трав.

Начальник инспекции Николай Копичка добавил, что не все должностные лица и собственники территорий уделяли борьбе с сорняками должное внимание, поэтому к административной ответственности привлекли такие компании как АО «Тандер», АО «Донэнерго», ОАО «РЖД», а также образовательные организации различных уровней обучения.

Ранее власти сообщили, что собираются создать структуру, которая будет бороться с амброзией и другими сорными травами.

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