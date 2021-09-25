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До 15 октября закрыли доступ в леса Ростовской области

25 сентября 2021, 13:10
Фото: pixabay.com
В Ростовской области до 15 октября продлили запрет на пребывание в лесах, сообщили в региональном минприроды.

Жителям и гостям региона запретили посещать леса из-за высокого риска возникновения пожаров, подобных тем, что случились осенью 2020 года. Тогда отдельные лесные пожары в Ростовской области тушили почти неделю, сгорела сотня домов в нескольких населенных пунктах.

С 25 сентября по 15 октября в леса области нельзя заходить и заезжать на транспорте, исключение действует только для работников спецслужб и лесных хозяйств.

Жителям Ростовской области напоминают, что в большинстве случаев виновниками крупных лесных пожаров становятся люди.

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