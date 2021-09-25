До 15 октября закрыли доступ в леса Ростовской области

Жителям и гостям региона запретили посещать леса из-за высокого риска возникновения пожаров, подобных тем, что случились осенью 2020 года. Тогда отдельные лесные пожары в Ростовской области тушили почти неделю, сгорела сотня домов в нескольких населенных пунктах.
С 25 сентября по 15 октября в леса области нельзя заходить и заезжать на транспорте, исключение действует только для работников спецслужб и лесных хозяйств.
Жителям Ростовской области напоминают, что в большинстве случаев виновниками крупных лесных пожаров становятся люди.