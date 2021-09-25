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Массовые отключения света пройдут в Ростове-на-Дону с 27 сентября по 3 октября

25 сентября 2021, 10:22
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 27 сентября по 3 октября, будут проходить отключения электроэнергии, которые затронут сотни домов, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 27 сентября, электричество выключат на улицах Миронова, 3-я Левая, 5-я улица, Красноаксайская, Балашовская, Вагулевского, Лензаводская, Трудящихся, Чебанова. Также это коснется улиц Городская, Джапаридзе, Смотровая, Окраинная, Пирамидная, Мечникова, Культурная, 8-го Марта, Передовая, переулка Хабаровский.

Во вторник света не будет по улицам Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия. В среду электричество выключат на улицах Прогрессивная, Поэтичная, 2-я Краснодарская, 1-я Краснодарская, Козлова, Нефедова, 11-я улица, Текучева, Морозовская, Черепахина, Народного Ополчения.

В четверг обесточат улицы 11-я улица, Текучева, Нефедова, Щербакова, Курчатова, Пулеметная, Молодежная, 12 декабря, Фабричная, Алеутская. В пятницу света не будет на улицах Добровольского и Комарова.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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