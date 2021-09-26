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ФК «Ростов» 26 сентября проиграл «Ахмату» после увольнения Семина

26 сентября 2021, 16:04
Фото: pixabay
Футбольный клуб «Ростов» потерпел очередное поражение, в этот раз игра прошла с «Ахматом», сообщается на сайте команды.

Напомним, что ростовчане неудачно начали чемпионат России, проигрывая игру за игрой. В результате они оказались на 15 месте из 16, набрав шесть очков за восемь игр.

Со своего поста ушел главный тренер Валерий Карпин, вместо него пришел Юрий Семин. Но ситуация не улучшилась и ростовчане вылетели с Кубка России после проигрыша команде «Чайка». Фанаты назвали позором такой результат. После этого, 25 сентября, Семин покинул клуб.

В воскресенье, 26 сентября, «Ростов» потерпел поражение «Ахмату» со счетом 1:2. У ростовчан гол забил Дмитрий Полоз.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Заур Тедеев.

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