ФК «Ростов» 26 сентября проиграл «Ахмату» после увольнения Семина

Со своего поста ушел главный тренер Валерий Карпин, вместо него пришел Юрий Семин. Но ситуация не улучшилась и ростовчане вылетели с Кубка России после проигрыша команде «Чайка». Фанаты назвали позором такой результат. После этого, 25 сентября, Семин покинул клуб.