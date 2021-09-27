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Ростовчане заявили, что в отравлении детей в бассейне виноваты бизнесмены

27 сентября 2021, 05:38
Фото: pixabay
В Таганроге из-за отравления парами хлора шесть детей попали в больницу, местные жители обвинили во всем бизнесменов, обсуждение проходит в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 26 сентября у шестерых детей ухудшилось самочувствие. До этого они все находились в бассейне аквапарка «Наутилус».

У пациентов оказалось отравление парами хлора, у них были такие симптомы, как рвота, головокружение, тошнота. Сейчас в учреждении проводится проверка.

В соцсетях пользователи обвинили во всем предпринимателей. По их словам, они не соблюдали меры безопасности.

«Опять коммерсанты „предоставили услуги“. Деньги, конечно, не забыли с родителей взять», — прозвучало в комментариях.

«Да везде хлор сыпят сверх нормы», — написали местные жители.

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