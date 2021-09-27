Ростовчане заявили, что в отравлении детей в бассейне виноваты бизнесмены

Напомним, что 26 сентября у шестерых детей ухудшилось самочувствие. До этого они все находились в бассейне аквапарка «Наутилус».
У пациентов оказалось отравление парами хлора, у них были такие симптомы, как рвота, головокружение, тошнота. Сейчас в учреждении проводится проверка.
В соцсетях пользователи обвинили во всем предпринимателей. По их словам, они не соблюдали меры безопасности.
«Опять коммерсанты „предоставили услуги“. Деньги, конечно, не забыли с родителей взять», — прозвучало в комментариях.
«Да везде хлор сыпят сверх нормы», — написали местные жители.