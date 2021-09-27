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Только две заявки поступили на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Ростова

27 сентября 2021, 11:12
Фото: wikimedia.org
Заявки на участие в конкурсе на должность главы администрации Ростова-на-Дону подали два человека, Дмитрий Олейников и Анатолий Котляров.

Как пишет donnews, прием документов завершится через три дня.

43-летний Олейников занимает пост председателя комиссии городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Помимо этого, он является заместителем генерального директора в компании «Аквакомстрой».

Бывшему депутату гордумы Ростова Котлярову 50 лет, в настоящее время он член партии «Родина». Известен своей активной поддержкой непризнанных республик Донбасса.

Будет ли участвовать в конкурсе действующих глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, пока не известно, сам сити-менеджер обещал «подумать». Выбирать нового главу администрации будут депутаты гордумы, прямые выборы в Ростове отменили несколько лет назад.

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