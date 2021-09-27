Только две заявки поступили на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Ростова

Как пишет donnews, прием документов завершится через три дня.
43-летний Олейников занимает пост председателя комиссии городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Помимо этого, он является заместителем генерального директора в компании «Аквакомстрой».
Бывшему депутату гордумы Ростова Котлярову 50 лет, в настоящее время он член партии «Родина». Известен своей активной поддержкой непризнанных республик Донбасса.
Будет ли участвовать в конкурсе действующих глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, пока не известно, сам сити-менеджер обещал «подумать». Выбирать нового главу администрации будут депутаты гордумы, прямые выборы в Ростове отменили несколько лет назад.