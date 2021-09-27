Только две заявки поступили на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Ростова

Будет ли участвовать в конкурсе действующих глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, пока не известно, сам сити-менеджер обещал «подумать». Выбирать нового главу администрации будут депутаты гордумы, прямые выборы в Ростове отменили несколько лет назад.