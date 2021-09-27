Уголовное дело завели из-за отравления детей в бассейне в Таганроге 26 сентября

Дело возбудили по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Максимальное наказание составляет два года колонии.
«Изъяты документы, относящиеся к работе учреждения. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий», — сказано в сообщении.
Резонансная ситуация произошла 26 сентября в Таганроге. Шестеро детей отдохнули в аквапарке «Наутилус» и поплавали в бассейне.
Как оказалось, в воздухе было повышенное содержание хлора, что привело к отравлению. У несовершеннолетних появились тошнота, рвота и головокружение.
Пострадавших доставили в медучреждение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Четверых отпустили домой, еще двух — госпитализировали.