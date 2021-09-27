Стало известно о состоянии отравившихся в бассейне детей в Таганроге

Напомним, шестеро детей плавали в бассейне на территории аквапарка «Наутилус». Через некоторое время у них появились тошнота, головокружение и рвота.
Роспотребнадзор установил, что в зоне дыхания превышение предельно допустимой концентрации хлора составило в 1,6 раза. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Проконтролирует ход проверки по данному факту председатель СК Александр Бастрыкин. В соцсетях пользователи считают, что во всем виноваты бизнесмены, которые не соблюдали меры безопасности.