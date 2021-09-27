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В Ростове-на-Дону за 2021 год выявили более 300 нарушителей тишины на автомобилях

27 сентября 2021, 12:59
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону была проведена проверка легковых автомобилей, которые могут нарушать норму шума в 96 децибел, об этом сообщили в городском ГИБДД.

Стало известно, что в течение 2021 года в Ростове-на-Дону сотрудниками ГИБДД было составлено 340 протоколов в отношении водителей, чьи транспортные средства являлись источниками шума, превышающего значения нормы, или же были оснащены незаконными прямоточными глушителями.

Сообщается, что инспекция транспортных средств проводилась с использованием «Шумомера», который должен был уловить превышение установленной нормы в 96 децибел. По результатам проверки в отношении нарушителей нормативов уровня шума составлялись административные материалы, а также им передавали требования об устранении зафиксированных инспекторами нарушений.

За несколько часов сотрудники ГИБДД смогли обнаружить трех водителей, чьи автомобили нарушали нормативы шума от транспортных средств, а также четырех владельцев автомобилей, которые внесли изменения в выхлопную систему своего транспорта. Пресс-служба ГИБДД добавила, что в случае, если ростовчане проигнорируют требование об устранении внесенных в автомобили изменений — им грозит арест сроком до 15 суток.

Ранее в Ростовской области Госавтоинспекция сообщила о росте опасности на дорогах из-за прошедших в регионе ливней.

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