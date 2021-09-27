В Ростове-на-Дону за 2021 год выявили более 300 нарушителей тишины на автомобилях

Стало известно, что в течение 2021 года в Ростове-на-Дону сотрудниками ГИБДД было составлено 340 протоколов в отношении водителей, чьи транспортные средства являлись источниками шума, превышающего значения нормы, или же были оснащены незаконными прямоточными глушителями.
Сообщается, что инспекция транспортных средств проводилась с использованием «Шумомера», который должен был уловить превышение установленной нормы в 96 децибел. По результатам проверки в отношении нарушителей нормативов уровня шума составлялись административные материалы, а также им передавали требования об устранении зафиксированных инспекторами нарушений.
За несколько часов сотрудники ГИБДД смогли обнаружить трех водителей, чьи автомобили нарушали нормативы шума от транспортных средств, а также четырех владельцев автомобилей, которые внесли изменения в выхлопную систему своего транспорта. Пресс-служба ГИБДД добавила, что в случае, если ростовчане проигнорируют требование об устранении внесенных в автомобили изменений — им грозит арест сроком до 15 суток.
Ранее в Ростовской области Госавтоинспекция сообщила о росте опасности на дорогах из-за прошедших в регионе ливней.