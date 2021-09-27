В Ростове-на-Дону за 2021 год выявили более 300 нарушителей тишины на автомобилях

За несколько часов сотрудники ГИБДД смогли обнаружить трех водителей, чьи автомобили нарушали нормативы шума от транспортных средств, а также четырех владельцев автомобилей, которые внесли изменения в выхлопную систему своего транспорта. Пресс-служба ГИБДД добавила, что в случае, если ростовчане проигнорируют требование об устранении внесенных в автомобили изменений — им грозит арест сроком до 15 суток.