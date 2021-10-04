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Posted 4 октября 2021, 09:14

Published 4 октября 2021, 09:14

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Центр для бездомных построили за 600 млн руб в Ростовской области

Центр для бездомных построили за 600 млн руб в Ростовской области

4 октября 2021, 09:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области появился центр для бездомных людей, в который вложили более 600 миллионов рублей, сообщает «Город N».

По информации издания, занимался реализацией проекта Владимир Мельников. Он является владельцем предприятия по производству одежды «Глория Джинс».

Всего центр сможет принять 77 человек, на его обслуживание будет уходить 45 миллионов рублей в год. Внутри есть приемное отделение, столовая, номера для проживания, кабинеты для оказания медпомощи.

Отмечается, что процесс реабилитации будет длиться около трех месяцев.

Ранее бизнесмен Владимир Мельников вошел в топ-5 самых богатых людей Ростовской области.

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