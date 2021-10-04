Центр для бездомных построили за 600 млн руб в Ростовской области

Posted 4 октября 2021, 09:14
Published 4 октября 2021, 09:14
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
По информации издания, занимался реализацией проекта Владимир Мельников. Он является владельцем предприятия по производству одежды «Глория Джинс».
Всего центр сможет принять 77 человек, на его обслуживание будет уходить 45 миллионов рублей в год. Внутри есть приемное отделение, столовая, номера для проживания, кабинеты для оказания медпомощи.
Отмечается, что процесс реабилитации будет длиться около трех месяцев.