Пять самых богатых жителей Ростовской области за год заработали 12,8 млрд рублей

Прибыль почти в 13 миллиардов рублей получили за 2020 год пять самых богатых жителей Ростовской области, подробнее в материале RostovGazeta.

Первый в списке ростовских богачей владелец крупнейшего агрохолдинга «Агросоюз Юг Руси» Сергей Кислов. За прошлый год чистая прибыль Кислова составила 3,4 миллиарда рублей, чистые активы 17,1 миллиарда рублей. На втором месте основатель компании «Глория джинс» Владимир Мельников с чистой прибылью в 2,3 миллиарда рублей. Чистые активы Мельникова за прошлый год составили 32,9 миллиарда рублей. Третьей идет супруга Ивана Саввиди Киряки Саввиди, чья чистая прибыль в 2020 году в ООО «Агроком Холдинг» достигла 4,2 миллиарда рублей. Чистые активы холдинга, 100% акций которого принадлежит Киряки Саввиди, составили 17 миллиардов рублей. На четвертой строчке президент аграрного холдинга «Урал — Дон» и владелец 12 компаний Александр Ярошенко. Чистая прибыль Ярошенко за прошлый год составила 1,9 миллиарда рублей, чистые активы — 6,2 миллиарда рублей. Замыкает пятерку самых богатых жителей Ростовской области один из трех совладельцев компании «Ростсельмаш» и бенефициар 13 компаний Дмитрий Удрас. За прошлый год чистая прибыль Удраса составила 880,5 миллиона рублей, чистые активы 2,8 миллиарда рублей. Стоит отметить, что 12,8 миллиарда рублей, заработанных пятью жителями Ростовской области, составляют больше трети годового бюджета Ростова-на-Дону. Кто еще входит в сотню богатейших жителей региона, читайте в полной версии материала. Материалы по теме Выручка самого богатого бизнесмена Ростова составила 3,2 млрд рублей Совладелец «Ростсельмаша» попал в тройку богатейших бизнесменов Ростовской области В Ростовской области за прошедший год количество богатых семей сократилось до нуля