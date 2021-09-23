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В Ростовской области за прошедший год количество богатых семей сократилось до нуля

23 сентября 2021, 11:35
Фото: pexels.com
За прошедший год количество богатых семей уменьшилось на 36 тысяч в Ростовской области, данные взяты из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Богатой семьей, в данном случае, исследователи называют тех, кто ранее сообщал о достаточном количестве денег для приобретения всего необходимого.

Так, по подсчетам аналитиков, в Ростовской области количество таких семей сократилось на 36,6 тысяч, то есть на 100%. Исследователи сравнили нынешний показатель с показателем прошлого года. Так, количество семей, считающих себя богатыми, сократилось в Ростовской области до нуля.

Напомним, что ранее исследование показало, что шаурма в Ростовской области в среднем дороже, чем в России.

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