В Ростовской области за прошедший год количество богатых семей сократилось до нуля

Так, по подсчетам аналитиков, в Ростовской области количество таких семей сократилось на 36,6 тысяч, то есть на 100%. Исследователи сравнили нынешний показатель с показателем прошлого года. Так, количество семей, считающих себя богатыми, сократилось в Ростовской области до нуля.