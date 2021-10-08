В минувшие сутки двое жителей Ростовской области оказались под колесами поезда

Posted 8 октября 2021, 09:09
Published 8 октября 2021, 09:09
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
В Ростовской области в минувшие сутки зафиксированы два происшествия на железных дорогах региона. В результате одного из них погибла женщина средних лет, переходившая железнодорожное полотно у перегона Целина-Трубецкая.
Издание сообщает, что женщина скончалась на месте в результате полученных травм, несмотря на попытки машиниста остановить состав с помощью экстренного торможения.
Второй инцидент произошел ночью с четверга на пятницу 8 октября. УТ МВД по СКФО рассказали, что под поезд попал 35-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути у станции «Койсуг», расположенной в окрестностях Батайска. Пострадавший, получивший в результате столкновения множественные травмы, был госпитализирован.
Теперь по этим двум происшествиям проводят следственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее в Миллерово другая женщина также погибла под колесами поезда из-за несоблюдения правил поведения на железнодорожных путях.