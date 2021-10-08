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Posted 8 октября 2021, 09:09

Published 8 октября 2021, 09:09

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В минувшие сутки двое жителей Ростовской области оказались под колесами поезда

В минувшие сутки двое жителей Ростовской области оказались под колесами поезда

8 октября 2021, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области двое жителей оказались под колесами поезда, погибла 41-летняя женщина, об этом сообщил портал Donday со ссылкой на собственный источник.

В Ростовской области в минувшие сутки зафиксированы два происшествия на железных дорогах региона. В результате одного из них погибла женщина средних лет, переходившая железнодорожное полотно у перегона Целина-Трубецкая.

Издание сообщает, что женщина скончалась на месте в результате полученных травм, несмотря на попытки машиниста остановить состав с помощью экстренного торможения.

Второй инцидент произошел ночью с четверга на пятницу 8 октября. УТ МВД по СКФО рассказали, что под поезд попал 35-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути у станции «Койсуг», расположенной в окрестностях Батайска. Пострадавший, получивший в результате столкновения множественные травмы, был госпитализирован.

Теперь по этим двум происшествиям проводят следственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Миллерово другая женщина также погибла под колесами поезда из-за несоблюдения правил поведения на железнодорожных путях.

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