Под колесами поезда погибла 56-летняя ростовчанка

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. Службы МВД РФ порекомендовали ростовчанам позаботиться о собственной безопасности и осуществлять движение через железнодорожное полотно исключительно по специально оборудованным территориям в отсутствии движущегося состава.