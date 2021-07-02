Под колесами поезда погибла 56-летняя ростовчанка

Posted 2 июля 2021, 08:33
Published 2 июля 2021, 08:33
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Происшествие случилось в четверг, 1 июля, на железнодорожной станции Кизитеринка. Полицейские установили личность потерпевшей, ею оказалась 56-летняя жительница Ростовской области. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. Службы МВД РФ порекомендовали ростовчанам позаботиться о собственной безопасности и осуществлять движение через железнодорожное полотно исключительно по специально оборудованным территориям в отсутствии движущегося состава.