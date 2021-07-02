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Posted 2 июля 2021, 08:33

Published 2 июля 2021, 08:33

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

Под колесами поезда погибла 56-летняя ростовчанка

Под колесами поезда погибла 56-летняя ростовчанка

2 июля 2021, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил женщину-нарушителя, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось в четверг, 1 июля, на железнодорожной станции Кизитеринка. Полицейские установили личность потерпевшей, ею оказалась 56-летняя жительница Ростовской области. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. Службы МВД РФ порекомендовали ростовчанам позаботиться о собственной безопасности и осуществлять движение через железнодорожное полотно исключительно по специально оборудованным территориям в отсутствии движущегося состава.

Ранее четвероклассник попал под колеса движущегося состава на пересечении Нагибина и Нансена.

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