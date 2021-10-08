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Posted 8 октября 2021, 15:51

Published 8 октября 2021, 15:51

Modified 11 сентября 2022, 09:19

Updated 11 сентября 2022, 09:19

В женском СИЗО Москвы заключенные жалуются на неудовлетворительное качество медпомощи

В женском СИЗО Москвы заключенные жалуются на неудовлетворительное качество медпомощи

8 октября 2021, 15:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В единственном следственном изоляторе Москвы для женщин заключенные жалуются, что не получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в ОНК столицы.

Так, врач Юлиана Иванова, которая ранее была арестована по делу о торговле суррогатными младенцами, жалуется на боли в спине, потерю веса и ухудшение слуха. В связи с этим она принимает обезболивающие препараты, информирует RT.

Как говорит сама заключенная, она не может добиться проведения медицинского обследования с начала августа. У нее не берут кровь на анализ, не проводят рентген и исследование на аппарате УЗИ.

Медперсонал СИЗО пояснил, что рентген в изоляторе требует ремонта уже несколько месяцев, а аппарат УЗИ отремонтирован совсем недавно. Однако врачи утверждают, что помощь пациентам оказывается постоянно.

Однако медики не смогли объяснить, почему они не везут больных в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина», раз у них долгое время не работает диагностическая техника. Также нет объяснений тому, что женщинам, которым показано сделать МРТ, не везут в гражданские клиники. Подобных жалоб было уже много, сообщили в ОНК.

Отмечается также, что одной из заключенных не сделали укол вторым компонентом вакцины против COVID-19: первый был 25 августа. У нее на руке появился воспалительный процесс, однако добиться посещения дерматолога у нее не удалось. Вторая заключенная говорит о сильных болях в ногах и уже три месяца ждет приема хирурга.

В ОНК сообщили, что УФСИН Москвы в марте прошлого года под предлогом пандемии отменило для общественности возможность посещать камеры изоляторов. Таким образом, за полтора года в столичных СИЗО ситуация только ухудшилась. Об этом свидетельствуют первые проверки после возобновления посещения.

На данный момент покамерный обход правозащитниками разрешен только в двух московских СИЗО. В остальных они могут лишь ограничиться личным приемом заключенных.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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