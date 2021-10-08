В женском СИЗО Москвы заключенные жалуются на неудовлетворительное качество медпомощи

Однако медики не смогли объяснить, почему они не везут больных в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина», раз у них долгое время не работает диагностическая техника. Также нет объяснений тому, что женщинам, которым показано сделать МРТ, не везут в гражданские клиники. Подобных жалоб было уже много, сообщили в ОНК.