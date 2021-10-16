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Posted 16 октября 2021, 10:55

Published 16 октября 2021, 10:55

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

В Ростове-на-Дону закрыли ковровую фабрику после многолетних жалоб на химическую вонь

16 октября 2021, 10:55
В Ростове-на-Дону на 90 суток приостановили работу предприятия по производству ковров «Меринос», на которое жаловались местные жители, сообщили в региональном ОНФ.

Напомним, что жители микрорайона Левенцовский в Ростове несколько лет страдали от головной боли и удушающего химического запаха, который, по их мнению, исходил от «Мериноса». Они заявляли, что задыхаются по ночам от химической вони, ощущая во рту вкус ацетона и жженого пластика.

По информации ОНФ, предприятие не соблюдало требования по экологической защите. Теперь цех был закрыт на 90 дней.

«Предприятию нужно ликвидировать последствия выбросов и запустить очистные сооружения. Либо этого производства в Левенцовке просто не будет», — говорится в публикации.

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