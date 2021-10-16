В Ростове-на-Дону закрыли ковровую фабрику после многолетних жалоб на химическую вонь

Posted 16 октября 2021, 10:55
Published 16 октября 2021, 10:55
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Напомним, что жители микрорайона Левенцовский в Ростове несколько лет страдали от головной боли и удушающего химического запаха, который, по их мнению, исходил от «Мериноса». Они заявляли, что задыхаются по ночам от химической вони, ощущая во рту вкус ацетона и жженого пластика.
По информации ОНФ, предприятие не соблюдало требования по экологической защите. Теперь цех был закрыт на 90 дней.
«Предприятию нужно ликвидировать последствия выбросов и запустить очистные сооружения. Либо этого производства в Левенцовке просто не будет», — говорится в публикации.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]