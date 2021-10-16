В Ростове-на-Дону закрыли ковровую фабрику после многолетних жалоб на химическую вонь

Напомним, что жители микрорайона Левенцовский в Ростове несколько лет страдали от головной боли и удушающего химического запаха, который, по их мнению, исходил от «Мериноса». Они заявляли, что задыхаются по ночам от химической вони, ощущая во рту вкус ацетона и жженого пластика.