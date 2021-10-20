Новости среды Ростова о роспуске школ, дефицитных миллиардах и закрытом рынке

В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом приняли решение раньше срока начать каникулы в школах. Дело в том, что выросло число классов, переведенных на «дистанционку» из-за ковида и остается напряженной эпидобстановка.
Минобразования региона рекомендовало главам муниципалитетов раньше срока начать каникулы в школах. Отдых в осеннее время может продлиться от 25 октября до 10 ноября.
По словам первого замглавы региона Игоря Гуськова, каждое учреждение будет принимать решение самостоятельно.
В Ростове-на-Дону объявили новые параметры бюджета на 2021 год. Доходная часть будет увеличена на 562,6 миллиона рублей, а расходная часть возрастет на 793,1 миллиона рублей. Основные траты будут на содержание дорог и закупку транспорта.
Доходы составят 44,1 миллиарда рублей, расходы — 46,1 миллиарда. Дефицит бюджета достигнет 1,9 миллиарда рублей.
Овощной рынок на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону могут закрыть раньше срока. Временную ярмарку организовали после закрытия рынков в Аксайском районе, на которых выявили нарушения.
Согласно первоначальным договоренностям, овощной рынок должны закрыть 1 ноября. По словам торговцев, их просят покинуть территорию уже сейчас.
Бизнесменам предлагают другие свободные места в регионе.