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Новости среды Ростова о роспуске школ, дефицитных миллиардах и закрытом рынке

20 октября 2021, 15:16
Фото: bublikhaus / freepik.com
В Ростовской области школьники могут уйти на каникулы с 25 октября, дефицит бюджета донской столицы составит 1,9 миллиарда рублей и раньше времени могут закрыть овощной рынок, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Каникулы раньше срока

В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом приняли решение раньше срока начать каникулы в школах. Дело в том, что выросло число классов, переведенных на «дистанционку» из-за ковида и остается напряженной эпидобстановка.

Минобразования региона рекомендовало главам муниципалитетов раньше срока начать каникулы в школах. Отдых в осеннее время может продлиться от 25 октября до 10 ноября.

Фото: pexels.com

По словам первого замглавы региона Игоря Гуськова, каждое учреждение будет принимать решение самостоятельно.

Дефицит бюджета

В Ростове-на-Дону объявили новые параметры бюджета на 2021 год. Доходная часть будет увеличена на 562,6 миллиона рублей, а расходная часть возрастет на 793,1 миллиона рублей. Основные траты будут на содержание дорог и закупку транспорта.

Фото: rostov-gorod.ru

Доходы составят 44,1 миллиарда рублей, расходы — 46,1 миллиарда. Дефицит бюджета достигнет 1,9 миллиарда рублей.

Ликвидация рынка

Овощной рынок на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону могут закрыть раньше срока. Временную ярмарку организовали после закрытия рынков в Аксайском районе, на которых выявили нарушения.

Согласно первоначальным договоренностям, овощной рынок должны закрыть 1 ноября. По словам торговцев, их просят покинуть территорию уже сейчас.

Овощной рынок в старом аэропорту в Ростове закроется с 20 октября 2021 года
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Бизнесменам предлагают другие свободные места в регионе.

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