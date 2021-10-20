Осенние каникулы в школах Ростовской области начнутся раньше на целую неделю

Ранее в правительстве региона сообщалось, что осенние каникулы для школьников начнутся точно в срок, по графику. Однако сейчас ситуация изменилась: в регионе увеличилось количество классов, переведенных на «дистанционку» из-за ковида, а также в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация стала достаточно напряженной.
По этой причине Минобразования Ростовской области совместно с Роспотребнадзором вынесли рекомендации главам районов о рассмотрении срока начала каникул в школах. Теперь отдых в осеннее время может продлиться от 25 октября до 10 ноября.
«Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Мы специально синхронизируем каникулы с нерабочими днями», – сказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.