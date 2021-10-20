Осенние каникулы в школах Ростовской области начнутся раньше на целую неделю

Ранее в правительстве региона сообщалось, что осенние каникулы для школьников начнутся точно в срок, по графику. Однако сейчас ситуация изменилась: в регионе увеличилось количество классов, переведенных на «дистанционку» из-за ковида, а также в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация стала достаточно напряженной.