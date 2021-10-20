rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Осенние каникулы в школах Ростовской области начнутся раньше на целую неделю

20 октября 2021, 13:48
Фото: pexels.com
каникулы
В Ростовской области приняли решение начать осенние каникулы раньше срока, это стало известно в ходе заседания правительства региона.

Ранее в правительстве региона сообщалось, что осенние каникулы для школьников начнутся точно в срок, по графику. Однако сейчас ситуация изменилась: в регионе увеличилось количество классов, переведенных на «дистанционку» из-за ковида, а также в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация стала достаточно напряженной.

По этой причине Минобразования Ростовской области совместно с Роспотребнадзором вынесли рекомендации главам районов о рассмотрении срока начала каникул в школах. Теперь отдых в осеннее время может продлиться от 25 октября до 10 ноября.

«Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Мы специально синхронизируем каникулы с нерабочими днями», – сказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Материалы по теме
Осенние каникулы в Ростовской области начнутся по графику в октябре 2021 годаПрокуратура Ростова наказала школу, которая оставила девочку-инвалида голоднойПутин объявил выходные дни в Ростовской области с 30 октября по 7 ноября из-за ковида
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58