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После вмешательства прокуратуры в пригороде Ростова ликвидировали крупную свалку

20 октября 2021, 09:14
Фото: epp.genproc.gov.ru
У озера в пригороде Ростова-на-Дону убрали незаконную свалку, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокуратурой Пролетарского района Ростова была проведена инспекция участка у водоема в поселке Кирпичном, где по данным СМИ находился несанкционированный свалочный очаг.

После приезда на место инспекции сотрудники прокуратуры подтвердили факт загрязнения участка ТБО и строительными отходами, там же нашли свалку растительных отходов, образовавшихся после обрезки деревьев.

Теперь директору управления ЖКХ по Пролетарскому району Ростова внесли представление из-за неисполнения мер по обнаружению и ликвидации свалки. Все виновные будут привлечены к административной ответственности.

Саму свалку ликвидировали в день ее обнаружения.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко пообещал убрать все нелегальные городские свалки до конца текущего года.

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