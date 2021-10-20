После вмешательства прокуратуры в пригороде Ростова ликвидировали крупную свалку

Прокуратурой Пролетарского района Ростова была проведена инспекция участка у водоема в поселке Кирпичном, где по данным СМИ находился несанкционированный свалочный очаг.
После приезда на место инспекции сотрудники прокуратуры подтвердили факт загрязнения участка ТБО и строительными отходами, там же нашли свалку растительных отходов, образовавшихся после обрезки деревьев.
Теперь директору управления ЖКХ по Пролетарскому району Ростова внесли представление из-за неисполнения мер по обнаружению и ликвидации свалки. Все виновные будут привлечены к административной ответственности.
Саму свалку ликвидировали в день ее обнаружения.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко пообещал убрать все нелегальные городские свалки до конца текущего года.