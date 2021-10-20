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Ростов, Таганрог и Шахты сохраняют самые высокие показатели заболеваемости в регионе

20 октября 2021, 09:39
Фото: donland.ru
В Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты сохраняют лидерство по числу заболевших коронавирусом горожан, об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В среду, 20 октября, статистику заболеваемости пополнили еще 582 жителя Ростовской области. При этом общее число заразившихся коронавирусом превысило показатель в 149,4 тысячи человек. Большая часть заболевших находится в группе взрослого населения от 18 до 45 лет, а 26,3% заражений приходятся на возрастную группу предпенсионеров.

Власти сообщают, что заболевших обнаружили во всех муниципалитетах региона, но больше всего случаев выявили в Ростове-на-Дону, где заболели 205 горожан. Следующими по списку стали Таганрог и Шахты, где обнаружили 25 и 24 зараженных местных жителей. Замкнули пятерку лидеров заболеваемости Новошахтинск и Волгодонск, где зарегистрировали 21 и 19 заболевших.

Среди районов Ростовской области лидерами рейтинга распространения коронавируса стали Азовский, Аксайский, Зимовниковский, Октябрьский и Сальский районы, где обнаружили по семь носителей инфекции.

За прошедшие сутки лаборатории Ростовской области провели более 14,8 тысяч ПЦР-тестов, чтобы выявить новые случаи заболевания коронавирусом.

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