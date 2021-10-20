Ростов, Таганрог и Шахты сохраняют самые высокие показатели заболеваемости в регионе

Власти сообщают, что заболевших обнаружили во всех муниципалитетах региона, но больше всего случаев выявили в Ростове-на-Дону, где заболели 205 горожан. Следующими по списку стали Таганрог и Шахты, где обнаружили 25 и 24 зараженных местных жителей. Замкнули пятерку лидеров заболеваемости Новошахтинск и Волгодонск, где зарегистрировали 21 и 19 заболевших.