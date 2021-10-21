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Врач спрогнозировала тяжелую и длительную четвертую волну ковида в Ростовской области

21 октября 2021, 04:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
четвертая волна
Четвертая волна коронавируса становится самой тяжелой, и, возможно, она будет самой продолжительной, сообщила RostovGazeta главный врач поликлиники № 5 в Ростове Евгения Приз.

Тяжелое течение четвертой волны COVID-19 и ее продолжительность врач объясняет наличием сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа на фоне роста числа больных коронавирусом. Доктор отмечает, что, в сравнении с осенью прошлого года, ситуация ухудшилась. Количество заболевших COVID-19 растет. Да и болезнь стала протекать тяжелее.

«Много людей сегодня тяжело болеют и ОРВИ, с отрицательными тестами на COVID-19. Это существенно повышает нагрузку на здравоохранение, особенно на скорую помощь и участковую службу», — говорит Евгения Приз.

По ее словам, сезонные заболевания ослабляют иммунитет, делая человека восприимчивым к коронавирусу.

«Существуют разные точки зрения врачей. Некоторые, например, уверенны, что очень сложно заболеть COVID-19 после ОРВИ. Но на самом, после перенесенного заболевания иммунитет человека всегда ослаблен. Именно в этот период он становится максимально уязвимым, и может заразиться коронавирусом», — подчеркивает главный врач поликлиники.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов, Таганрог и Шахты сохраняют самые высокие показатели заболеваемости в регионе.

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