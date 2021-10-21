Врач спрогнозировала тяжелую и длительную четвертую волну ковида в Ростовской области

«Существуют разные точки зрения врачей. Некоторые, например, уверенны, что очень сложно заболеть COVID-19 после ОРВИ. Но на самом, после перенесенного заболевания иммунитет человека всегда ослаблен. Именно в этот период он становится максимально уязвимым, и может заразиться коронавирусом», — подчеркивает главный врач поликлиники.