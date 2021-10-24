Пугающие ковидные ограничения и запутанная история с ДТП в итогах недели Ростова

Эпидобстановка начала стремительно ухудшаться летом, а проблема достигла невероятных масштабов. Несмотря на то, что еще в мае ситуация была более менее стабильная, в конце июля Евгений Ковалев назвал ситуацию с ковидом крайне тяжелой. По его словам, тогда заболеваемость достигла пиковых значений осенне-зимней волны. На тот момент в больницах находились уже около трех тысяч пациентов. А в 27 ковидных госпиталях развернули 3,7 тысячи коек.