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Posted 24 октября 2021, 15:25

Published 24 октября 2021, 15:25

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

Пугающие ковидные ограничения и запутанная история с ДТП в итогах недели Ростова

24 октября 2021, 15:25
В Ростове-на-Дону экс-глава администрации Виталий Кушнарев сбил пожилую женщину, завод «Тавр» требует 51 миллион рублей с бывшей компании сыновей Голубева и Гончарова, а новые ограничения из-за ковида пугают даже беспечных, главные новости недели в RostovGazeta.

Деловая колбаса

Ростовский колбасный завод «Тавр» обратился в суд с требованием взыскать с компании «Танаис» более 51,4 миллиона рублей долга, процентов и неустойки. Заседание по этому делу состоится уже в понедельник, 25 октября. Сообщается, что причиной долга стал займ в 2018 году, который должны были вернуть еще в 2020 году.

Согласно документам, опубликованным в системе СПАРК, в 2015 году совладельцами компании «Танаис» являлись сыновья двух чиновников - Евгений Гончаров, сын первого замглавы региона, и Алексей Голубев, сын губернатора области. У каждого из них была доля в 17,87% и они оба входили в состав Совета директоров.

Невероятно, но факт

Депутат Госдумы и экс-глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сбил пенсионерку, эту информацию RostovGazeta подтвердил источник в правоохранительных органах. ДТП произошло на улице Королева в Ростове. Сообщается, что помимо самого бывшего сити-менеджера в салоне авто находилась семья чиновника.

После происшествия, Виталий Кушнарев остановился, вызвал пострадавшей экстренные службы и якобы покинул место аварии, не дожидаясь приезда спасателей.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, сообщается, что ей 84 года.

Сам депутат Госдумы факт ДТП отрицает, он заявил, что пожилая женщина просто упала, а он решил ей вызвать скорую. Позднее было опубликовано видео, на котором пенсионерка сообщает, что плохо помнит, была ли авария, и что она не видела машину Кушнарева.

«Ковикулы»

В Ростовской области с 20 октября были введены новые ограничения, связанные с коронавирусом. Ограничения многим жителям Ростовской области не понравились.

Эпидобстановка начала стремительно ухудшаться летом, а проблема достигла невероятных масштабов. Несмотря на то, что еще в мае ситуация была более менее стабильная, в конце июля Евгений Ковалев назвал ситуацию с ковидом крайне тяжелой. По его словам, тогда заболеваемость достигла пиковых значений осенне-зимней волны. На тот момент в больницах находились уже около трех тысяч пациентов. А в 27 ковидных госпиталях развернули 3,7 тысячи коек.

Сейчас в Ростовской области ежедневно регистрируют по 600 случаев заражения коронавирусом. В ковидных госпиталях на лечении находятся почти пять тысяч человек и заполняемость порой достигает 98%.

В связи с этим в регионе был введен ряд ограничений. Теперь, к примеру, человек, который покидает область более чем на 72 часа, при возвращении должен пройти тест на коронавирус. А ожидать результат ему придется на самоизоляции.

Также в качестве развлечений недоступны и детские игровые площадки. При посещении театров и кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков и кафе нужно будет показать справку о вакцинации или перенесенном заболевании.

Реакция на ограничения у жителей была негативной. Некоторые жители даже потребовали отменить введенные меры. Некоторым стало непонятно, как будут контролировать, сколько человек отсутствовал в области. Вспомнили люди и выборы, только после которых начали вводить ограничения.

«О нашем здоровье заботятся настолько, что готовы лишать нас работы и еды», — написали жители региона.

#Общество#Новости
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