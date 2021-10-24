Пугающие ковидные ограничения и запутанная история с ДТП в итогах недели Ростова

Posted 24 октября 2021, 15:25
Published 24 октября 2021, 15:25
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Деловая колбаса
Ростовский колбасный завод «Тавр» обратился в суд с требованием взыскать с компании «Танаис» более 51,4 миллиона рублей долга, процентов и неустойки. Заседание по этому делу состоится уже в понедельник, 25 октября. Сообщается, что причиной долга стал займ в 2018 году, который должны были вернуть еще в 2020 году.
Согласно документам, опубликованным в системе СПАРК, в 2015 году совладельцами компании «Танаис» являлись сыновья двух чиновников - Евгений Гончаров, сын первого замглавы региона, и Алексей Голубев, сын губернатора области. У каждого из них была доля в 17,87% и они оба входили в состав Совета директоров.
Невероятно, но факт
Депутат Госдумы и экс-глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сбил пенсионерку, эту информацию RostovGazeta подтвердил источник в правоохранительных органах. ДТП произошло на улице Королева в Ростове. Сообщается, что помимо самого бывшего сити-менеджера в салоне авто находилась семья чиновника.
После происшествия, Виталий Кушнарев остановился, вызвал пострадавшей экстренные службы и якобы покинул место аварии, не дожидаясь приезда спасателей.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, сообщается, что ей 84 года.
Сам депутат Госдумы факт ДТП отрицает, он заявил, что пожилая женщина просто упала, а он решил ей вызвать скорую. Позднее было опубликовано видео, на котором пенсионерка сообщает, что плохо помнит, была ли авария, и что она не видела машину Кушнарева.
«Ковикулы»
В Ростовской области с 20 октября были введены новые ограничения, связанные с коронавирусом. Ограничения многим жителям Ростовской области не понравились.
Эпидобстановка начала стремительно ухудшаться летом, а проблема достигла невероятных масштабов. Несмотря на то, что еще в мае ситуация была более менее стабильная, в конце июля Евгений Ковалев назвал ситуацию с ковидом крайне тяжелой. По его словам, тогда заболеваемость достигла пиковых значений осенне-зимней волны. На тот момент в больницах находились уже около трех тысяч пациентов. А в 27 ковидных госпиталях развернули 3,7 тысячи коек.
Сейчас в Ростовской области ежедневно регистрируют по 600 случаев заражения коронавирусом. В ковидных госпиталях на лечении находятся почти пять тысяч человек и заполняемость порой достигает 98%.
В связи с этим в регионе был введен ряд ограничений. Теперь, к примеру, человек, который покидает область более чем на 72 часа, при возвращении должен пройти тест на коронавирус. А ожидать результат ему придется на самоизоляции.
Также в качестве развлечений недоступны и детские игровые площадки. При посещении театров и кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков и кафе нужно будет показать справку о вакцинации или перенесенном заболевании.
Реакция на ограничения у жителей была негативной. Некоторые жители даже потребовали отменить введенные меры. Некоторым стало непонятно, как будут контролировать, сколько человек отсутствовал в области. Вспомнили люди и выборы, только после которых начали вводить ограничения.
«О нашем здоровье заботятся настолько, что готовы лишать нас работы и еды», — написали жители региона.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]