Завод «Тавр» потребовал 51 млн рублей с бывшей компании сыновей Голубева и Гончарова

Согласно данным системы СПАРК, в 2015 году совладельцами АО «Танаис» числились сын первого замглавы региона Евгений Гончаров и сын губернатора Алексей Голубев. У каждого из них была доля в 17,87% и они оба входили в состав Совета директоров.