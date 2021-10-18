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Posted 18 октября 2021, 14:24

Published 18 октября 2021, 14:24

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Завод «Тавр» потребовал 51 млн рублей с бывшей компании сыновей Голубева и Гончарова

18 октября 2021, 14:24
«Ростовский колбасный завод — Тавр» обратился в суд с требованием взыскать деньги с компании «Танаис», говорится в материалах Арбитражного суда Ростовской области.

Истец требует взыскать более 51,4 миллиона рублей долга, процентов и неустойки. Суд принял заявление к производству.

Следующее заседание по делу состоится 25 октября. По информации «РБК Ростов», причиной долга стал займ в 2018 году, деньги должны были вернуть еще в 2020 году.

Согласно данным системы СПАРК, в 2015 году совладельцами АО «Танаис» числились сын первого замглавы региона Евгений Гончаров и сын губернатора Алексей Голубев. У каждого из них была доля в 17,87% и они оба входили в состав Совета директоров.

В 2014 году «Танаис» запустило производство вина, но с 2016 года компания стала убыточной. По итогам 2020 года компания поучила убытки свыше 12,5 миллиона рублей.

АО "Танаис" было зарегистрировано в Ростовской области в 2007 году. В качестве основного вида деятельности указано производство вина из винограда. Генеральным директором является Клара Билалова.

Ранее стало известно, что фирма депутата пытается засудить власти Азова после взрыва дома.

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#Экономика#Новости
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